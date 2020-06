Dodô: Topklub-Wechsel „wäre großartig“

Rechtsverteidiger Dodô von Shaktar Donetsk fühlt sich geehrt vom großen Interesse an seiner Person. „Ich bin sehr glücklich über das Interesse, es kommt von den besten europäischen Klubs“, sagt der 21-Jährige gegenüber ‚Globo Esporte‘. Unter anderem hat der FC Bayern München den Brasilianer auf dem Zettel.

Dodô, der in Donetsk noch bis 2022 unter Vertrag steht, würde sich über einen Wechsel in diesem Sommer freuen: „Es sind große Vereine, Giganten in Europa. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Wahl wäre. Es wäre großartig, einem von ihnen beizutreten.“ Vorher will er mit seinem Klub noch die Europa League-Saison zu Ende spielen. Im Achtelfinalrückspiel am 5. August treffen die Ukrainer auf den VfL Wolfsburg (Hinspiel 2:1).