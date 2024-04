Gladbach fällt Jordan-Entscheidung

Borussia Mönchengladbach und Leihstürmer Jordan werden im Anschluss an die Saison wieder getrennte Wege gehen. Das berichtet die ‚Bild‘. Demzufolge wird der Bundesligist die Kaufoption, die sich bei rund drei Millionen Euro einpendeln soll, nicht ziehen.

Vorläufig wird Jordan im Sommer also zu Union Berlin zurückkehren. In der aktuellen Spielzeit ist der 27-Jährige auf Leihbasis bei den Fohlen untergebracht. In wettbewerbsübergreifend 25 Einsätzen sammelte der US-Amerikaner bislang elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Vorlagen). Allem Anschein nach zu wenig, um die Borussia von einer Weiterführung der Zusammenarbeit zu überzeugen. An Union ist Jordan vertraglich bis 2026 gebunden.