Netz nach Wechsel zufrieden

Luca Netz fühlt sich nach seinem Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach sehr wohl. In einer Medienrunde der U21-Nationalmanschaft sprach der Linksverteidiger über seine ersten Wochen bei der Borussia: „Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte einen klaren Plan – und der ist bis jetzt total aufgegangen.“ Zwei Millionen Euro Ablöse überwiesen die Fohlen im Sommer für den Youngster.

In der Bundesliga durfte der 18-Jährige in der Fünferkette als linker Außenspieler bereits in acht Spielen auflaufen. „Ich bringe eben auch gerne meine Offensivqualitäten ein“, so Netz über seine neue Rolle. Er weiß aber auch, dass er sich noch verbessern muss: „Ich will noch aggressiver in die Zweikämpfe gehen. Auch den letzten Schritt machen und nicht abstoppen vor dem Gegner.“