Juve verpflichtet Gatti

Juventus Turin angelt sich einen Neuzugang für die Abwehr. Von Frosinone Calcio wechselt Federico Gatti ins Piemont, wird die restliche Rückrunde aber noch leihweise beim Zweitligisten verbringen. Bei Juve erhält der 23-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026.

In Frosinone ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß Stammspieler und stand in 19 Saisonspielen auf dem Platz, in denen er drei Treffer erzielen konnte. Beim Tabellensiebten ist Gatti Teil der drittbesten Abwehr der Serie B.