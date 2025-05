Lacazette verlässt Lyon

Alexandre Lacazette wird Olympique Lyon nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Trainer Paulo Fonseca bestätigte am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz, dass das Heimspiel am Samstag (21 Uhr) gegen den SCO Angers der letzte Auftritt des 33-jährigen Franzosen ist: „Ich habe heute mit Alex gesprochen. Es stimmt, das wird sein letztes Spiel hier sein. Er hat Großartiges für diesen Verein geleistet. Er ist ein großartiger Profi, ich habe die Zusammenarbeit mit ihm sehr genossen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lacazette ist eine Vereinsikone bei Lyon, wechselte bereits 2003 in die Jugend der Franzosen. Für die Profis spielte er seit 2010, nur unterbrochen von fünf Jahren beim FC Arsenal (2017 bis 2022). In dieser Zeit bestritt er 390 Pflichtspiele für OL, in denen er 199 Tore erzielte und 55 weitere vorbereitete. Der Angreifer wird mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.