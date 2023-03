Nächster Ibrahimovic: Bayern baggert an Schweden-Juwel

Der FC Bayern sendet zahlreiche Scouts in die weite Welt, um neue Talente zu finden. Bei der großen Konkurrenz unter den europäischen Topklubs gibt es zumeist ein Hauen und Stechen um die allerbesten Nachwuchsspieler. So auch bei Jonah Kusi-Asare von AIK Solna.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 15-Jährige ganz oben auf der Liste der Münchner Spielbeobachter. In Schweden wird er bereits mit Zlatan Ibrahimovic verglichen. Grund sind dem Bericht zufolge seine Körpergröße verbunden mit der starken Ballbehandlung. Doch die Qualitäten des blutjungen Torjägers sind nicht nur am Bayern-Campus bekannt. Dort war Kusi-Asare bereits zweimal zum Probetraining vorstellig geworden.

Neben Benfica Lissabon, Juventus Turin und dem FC Kopenhagen buhlt auch RB Salzburg um die Gunst der begehrten Sturmhoffnung. Mit den Österreichern nahm Kusi-Asare sogar schon an einem Turnier in Brasilien teil, so die ‚Bild‘. Sobald der Youngster im Juli seinen 16. Geburtstag feiert, ist er als EU-Bürger berechtigt, ins Ausland zu wechseln. Eine Entscheidung im Poker um das Megatalent steht also bevor.

