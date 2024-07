Nach HSV-Abschied: Wolfsburg holt heiß umworbenen Balde

Nachdem Saido Balde zuletzt seinen Vertrag beim Hamburger SV auslaufen ließ, steht der 16-Jährige nun vor dem Wechsel zu einem Bundesligisten. Laut Fabrizio Romano handelt es sich dabei um den VfL Wolfsburg, der das Rennen um den begehrten Youngster macht. Demnach haben sich die Wölfe mit dem jungen Flügelspieler auf eine Zusammenarbeit verständigt. Ob der Youngster bei den Profis eingeplant ist, ist noch unklar.

Balde war in den zurückliegenden Monaten unter anderem mit dem FC Barcelona, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden. Der HSV hatte bis zuletzt versucht, sein Eigengewächs zur Verlängerung zu bewegen. Die Rothosen wollten den Teenager in der U21 weiter reifen lassen, doch Balde pochte dem Vernehmen nach auf eine Teilnahme am Training der Profis. Für die U19 des HSV erzielte er in 22 Partien in der vergangenen Saison lediglich einen Treffer.