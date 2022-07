Inter verärgert Dybala | Buffon bis 55?

Dybala erhöht Druck auf Inter

In Italien liegt der mediale Fokus zum wiederholten Mal auf Paulo Dybala. Seit seinem Abschied von Juventus Turin steht der Argentinier immer noch ohne Verein da. Mit einem Engagement bei Inter Mailand kokettiert La Joya bereits seit einigen Wochen, bei den Nerazzurri tut sich aber derzeit nichts. „Beeil dich, wenn du noch willst“, lautet die Botschaft von Dybala an Inter, die auf dem heutigen Titelcover der ‚Gazzetta dello Sport‘ prangt. Dybala sei enttäuscht, dass sich Inter so lange Zeit lässt. Schließlich wurde Romelu Lukaku in Windeseile verpflichtet. Der Offensivstar macht Druck und scheut nicht davor zurück, sich von Inter abzuwenden und bei der Konkurrenz zu unterschreiben. Die AS Rom und die SSC Neapel näherten sich ebenfalls mit einem Angebot an. Inter läuft die Zeit davon.

Eriksen, der neue Red Devil

Auf der Insel hingegen freut sich die englische Presse über den Transfer von Christian Eriksen zu Manchester United. Mit „Dane n'dusted“ bedient sich der etwa ‚Daily Star‘ eines Wortspiels. Zur Erklärung: „Done and dusted“ heißt ins Deutsche übersetzt „abgehakt“. Trainer Erik ten Hag hat nach Tyrell Malacia seinen zweiten Neuzugang eingetütet. Eriksen gilt als Wunschspieler des Niederländers. Der Däne, vor einem Jahr bei der EM mit einem Herzstillstand kollabiert, ist von seinem neuen Arbeitgeber ebenfalls ganz angetan. Für ihn sei das Old Trafford „der ideale Ort“, um die Karriere fortzusetzen.

Veteran Buffon hat noch lange nicht genug

Auf der ersten Seite des ‚Corriere dello Sport‘ findet sich Routinier Gianluigi Buffon wieder. Der Altmeister strotzt im fortgeschrittenen Alter vor Energie und hat einen gewaltigen Rekord im Blick. „Buffon will bis 55 spielen“, schreibt das italienische Fachblatt. Die lebende Torhüter-Legende peilt dabei die WM 2026 an. Buffon möchte an der Endrunde in vier Jahren teilnehmen und in die Geschichte als dienstältester Spieler des Turniers eingehen. Der ehemalige Juventus-Profi führt aktuell den italienischen Zweitligisten FC Parma als Kapitän und Stammkeeper aufs Feld. Der Vertrag bei seinem Jugendklub läuft noch bis 2024, könnte angesichts seines motivierten Vorhabens aber verlängert werden.