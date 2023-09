Neuer Klub für Ex-Bundesliga-Profi Kunde

Pierre Kunde wechselt innerhalb Griechenlands. Der 28-Jährige verlässt Olympiakos Piräus vorübergehend und schließt sich für ein Jahr Atromitos Athen an. Für Piräus stand der Kameruner in zwei Jahren 39 Mal auf dem Platz. Aus der Bundesliga kennt man Kunde aus seiner Zeit beim 1. FSV Mainz 05 und dem VfL Bochum.

Kunde freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass am Ende alles gut gegangen ist. Es ist alles sehr plötzlich passiert, aber ich wollte glücklich sein – in einem Umfeld und in einer Umkleidekabine, von der mir alle gesagt haben, dass sie wie eine Familie ist. […] Jetzt möchte ich mich sofort in die Mannschaft einfügen, um meinen neuen Trainer und meine Mitspieler kennenzulernen. Ich freue mich sehr darauf, auf dem Platz zu stehen und mit der Arbeit zu beginnen.“