Arminia: Nilsson-Abschied fix?

Joakim Nilssons Wechsel zum neu gegründeten MLS-Klub St. Louis SC ist offenbar in trockenen Tüchern. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den US-Amerikanern bereits unterschrieben. Eine Ablöse kassiert Arminia Bielefeld nicht, Nilssons Kontrakt auf der Alm läuft im Sommer aus.

Der 28-jährige Schwede (zehn Länderspiele) soll dem Vernehmen nach zunächst beim Übergangsteam St. Louis City SC 2 in der MLS Next Pro spielen, ehe der Klub vom Mississippi im neuen Jahr in der MLS an den Start geht.