St. Louis wildert in der Bundesliga: Auch Nilsson kommt

Ab der Saison 2023 nimmt der neu gegründete St. Louis City SC den Spielbetrieb in der Major League Soccer auf. Am Kader bastelt Sportdirektor Lutz Pfannenstiel schon jetzt eifrig, setzt dabei auch auf viel Bundesliga-Erfahrung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Transfers von Torhüter Roman Bürki (31, Borussia Dortmund), Offensivspieler Tomas Ostrak (22, 1. FC Köln) und Mittelstürmer João Klauss (25, TSG Hoffenheim) sind fix. Folgen soll für die Abwehr Joakim Nilsson von Arminia Bielefeld.

Deal unter Dach und Fach

Nach Informationen von ‚Transfermarkt.us‘ fehlt nur noch die Unterschrift, der Innenverteidiger sei sich mit dem künftigen MLS-Klub über einen Wechsel im Sommer einig. Nilsson kommt ablösefrei, sein Vertrag in Bielefeld läuft am Saisonende aus.

Der 28-jährige Schwede (zwei Länderspiele) soll zunächst beim Übergangsteam St. Louis City SC 2 in der MLS Next Pro spielen, ehe der Klub vom Mississippi im neuen Jahr in der MLS an den Start geht.