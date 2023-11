BVB-Kandidat Camarda schreibt Geschichte

Francesco Camarda hat sich am Samstagabend in die Geschichtsbücher der Serie A eingetragen. Mit 15 Jahren und 260 Tagen ist der Stürmer nun der jüngste jemals eingesetzte Spieler der italienischen Liga. Beim 1:0-Sieg seines AC Mailand gegen den AC Florenz wurde Camarda in der 83. Minute eingewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf dem Zettel steht der italienische U17-Nationalspieler (sechs Spiele, vier Tore) unter anderem bei Borussia Dortmund. Die Chancen für Schwarz-Gelb sind aber gering, Milan will das Top-Talent unbedingt langfristig an den Verein binden.