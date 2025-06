Chelsea: Sterling & Félix auf dem Sprung

Raheem Sterling (30) und João Félix (25) werden den FC Chelsea in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden beide Offensivspieler nicht mit den Londonern zur Klub-WM reisen und sollen stattdessen zeitnah verkauft werden.

Sterling war in der vergangenen Saison an den FC Arsenal verliehen, konnte aber auch dort nicht überzeugen. In 17 Premier League-Spielen gelang dem Golden Boy-Gewinner von 2014 kein einziger Treffer. Ähnlich verlief Félix‘ Leihe an den AC Mailand. Der Rechtsfuß konnte zwar zwei Treffer in 15 Serie A-Spielen beisteuern, dennoch hat er auch bei den Rossoneri keine Zukunft. Bei den Blues hat man seine Trkotnummer 14 bereits an Neuverpflichtung Dario Essugo (20) weitergegeben.