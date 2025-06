Sancho, Gittens & weitere Transfers: Klartext von Kehl

Am ersten Deadline Day der Sommerpause wurde es nochmal hektisch in den Büros am Rheinlanddamm. Da der FC Chelsea auf den letzten Drücker mit Angeboten für Jamie Gittens um die Ecke kam, glühten die Telefondrähte von Sebastian Kehl heiß. Deswegen sagte der 45-Jährige am gestrigen Dienstag sogar eine geplante Medienrunde ab. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ stand der Sportdirektor von Borussia Dortmund einen Tag später Rede und Antwort.

Man habe mit den Blues am Nachmittag „die Erwartungen und unterschiedlichen Vorstellungen ausgetauscht“, erklärt Kehl und führt fort: „Am Ende sind wir nicht übereingekommen, weil wir unterschiedliche Vorstellungen über den aktuellen Wert des Spielers haben.“ Dem Vernehmen nach boten die Engländer 50 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni, der BVB seinerseits forderte mehr als 60 Millionen Euro und leistungsabhängige Zusatzzahlungen.

Kuschelkurs mit Chelsea, Gittens „committed“

Auch wenn der Transfer des 20-jährigen Flügelstürmers nicht abgeschlossen wurde, betont Kehl stets, es habe „sehr, sehr respektvolle Gespräche“ gegeben. Eine Fortsetzung ist im Verlauf des Sommers demzufolge nicht auszuschließen. Man sei „im guten Austausch“ und müsse „sehen, wie sich die Dinge in der Zukunft gestalten“.

Gittens selbst habe sich nach dem geplatzten Wechsel „committed zu Borussia Dortmund“. Zudem freue sich der Youngster auf die Klub-WM und werde alles geben für die Schwarz-Gelben. Abschließend öffnet Kehl die Tür für einen Transfer im Anschluss an das Turnier wieder etwas mehr: „Alles andere werden wir dann sehen.“

Sancho kein Thema, weitere Transfers möglich

Darüber hinaus bezieht Kehl Stellung zu Gerüchten über das Interesse der Borussia an Jadon Sancho. Nach einer Leihe zum FC Chelsea muss der 25-Jährige erstmal wieder zurück zu Manchester United. Kontakt zu Sancho sei zwar „immer da“, räumt Kehl ein, derzeit sei eine Verpflichtung des Engländers für den BVB aber „kein Thema“. Das Thema um Sancho werde „womöglich medial mehr gespielt, als intern diskutiert“, fängt der Funktionär die Berichte wieder ein.

Dass Kehl und Co. auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen, ist dennoch wahrscheinlich. Konkret wollen die Dortmunder sich damit aber erst im nächsten Transferfenster ab dem 1. Juli beschäftigen. Kehl dazu: „Da wird es wieder viele Geschichten geben, womöglich auch Möglichkeiten im Markt. Aber bis jetzt sind wir erst mal mit unserem Kader sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, eine gute Kaderstruktur.“

Ein erfolgreiches Abschneiden bei der Klub-WM könnte für die Verpflichtung neuer Spieler logischerweise zuträglich sein. „Wir haben über die Klub-WM sicherlich Möglichkeiten, noch zusätzliche Gelder einzuspielen“, so Kehl. Auch Verkäufe könnten den Spielraum erweitern: „Ab einem gewissen Punkt, wenn man Spieler dazu nimmt, muss man natürlich auch erkaufen. […] Grundsätzlich ist es bei Borussia Dortmund so, dass wir unser Geld verdienen müssen.“