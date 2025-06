BVB hofft auf Barça-Talent

Borussia Dortmund hat weiterhin Guille Fernández vom FC Barcelona im Blick. Die ‚Sport‘ berichtet, dass der 16-Jährige sowohl vom BVB als auch vom FC Porto Angebote auf dem Tisch liegen hat, sich aktuell bei Barça aber wohlfühlt. Er soll die Vorbereitung bei Hansi Flick bei den Profis mittrainieren, ehe über seine Zukunft entschieden wird.

Auch der FC Bayern hatte vor einigen Wochen Interesse angemeldet. Fernández spielte in der abgelaufenen Saison in der Zweitvertretung der Blaugrana und erzielte in der dritten spanischen Liga sieben Treffer. In La Liga und Champions League gehörte er bereits dem Profikader an, zu einem Einsatz kam es aber noch nicht.