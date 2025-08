Für Rashford-Registrierung: Barça plant Casadó-Verkauf

Marc Casadó könnte der finanziellen Situation des FC Barcelona zum Opfer fallen. Wie die ‚as‘ berichtet, stehen die Blaugrana einem Verkauf des defensiven Mittelfeldspielers offen gegenüber, um die Registrierung von Neuzugang Marcus Rashford (27/Manchester United) zu beschleunigen und die in La Liga geltende 1:1-Regel einzuhalten.

Barça rechne bei einem Abgang mit Einnahmen in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Die Katalanen seien allerdings zur Not auch bereit, das 21-jährige Eigengewächs per Leihe mit anschließender Kaufklausel abzugeben. Aufgrund der großen Konkurrenz im Mittelfeld trauen die Verantwortlichen dem zweimaligen spanischen Nationalspieler keine große Rolle zu. Casadó selbst, der vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, plane jedoch bislang nicht mit einem Tapetenwechsel.