Kostenlos-Klausel: Neymar vor Überraschungswechsel?

Drei Jahre in Folge hat Galatasaray nun die türkische Meisterschaft eingefahren. Damit das so bleibt, gibt Gala auch in diesem Sommer Vollgas auf dem Transfermarkt. Leroy Sané (29) hat gestern unterschrieben, Leih-Torjäger Victor Osimhen (26/SSC Neapel) soll nach Möglichkeit bleiben und auch Ilkay Gündogan (34/Manchester City) steht weit oben auf der Wunschliste.

Bei Fenerbahce will man da natürlich mithalten. Der Istanbuler Stadt- und Erzrivale, der sich in den vergangenen vier Jahren mit der Vizemeisterschaft begnügen musste, hat sich ebenfalls große und prominente Transferziele gesetzt.

Vertragsklausel

Die türkische Zeitung ‚Fanatik‘ berichtet, dass Fener in diesem Sommer Neymar (33) an Bord holen will. Der von José Mourinho trainierte Klub soll dem Brasilianer bereits einen lukrativen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison angeboten haben.

Laut ‚Fanatik‘ läuft Neymars Kontrakt beim FC Santos bis zum Jahresende, beinhalte für diesen Sommer aber eine Klausel, die ihm einen kostenlosen Transfer nach Europa ermöglichen würde.

Zu seinem brasilianischen Jugendklub war Neymar erst Ende Januar gewechselt. Seitdem stehen zwölf Einsätze (drei Tore, drei Assists) zu Buche, die hohen Erwartungen konnte der immer wieder von Verletzungen geplagte Neymar nur bedingt erfüllen.

WM 2026 im Blick

Fener will jetzt trotzdem zuschnappen. Die Hoffnung, der Coup könnte gelingen, liegt laut ‚Fanatik‘ auch darin begründet, dass Neymar noch auf eine WM-Teilnahme 2026 schiele.

Der 128-fache Nationalspieler, der zum bislang letzten Mal im Oktober 2023 für die Seleção aufgelaufen war, könnte sich bei Europapokal-Teilnehmer Fenerbahce gewiss besser in den Fokus von Brasilien-Coach Carlo Ancelotti spielen.