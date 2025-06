Brighton: Dauerbrenner Milner bleibt an Bord

James Milner hängt noch ein weiteres Karrierejahr bei Brighton & Hove Albion dran. Wie die Seagulls offiziell vermelden, verlängert der 39-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Die abgelaufene Spielzeit verpasste der Routinier, der seit 2023 für Brighton aufläuft, fast komplett aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Jetzt will es Milner noch einmal wissen. Der 61-fache englische Nationalspieler, der sein Profidebüt vor Urzeiten im Jahr 2002 im zarten Alter von 16 Jahren feierte, geht damit in seine 24. Premier League-Saison.

Cheftrainer Fabian Hürzeler sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir James in dieser Saison wieder bei uns haben werden. In der letzten Saison konnte er dem Team auf dem Platz nicht so viel helfen, wie er gerne gewollt hätte, aber innerhalb der Mannschaft ist seine Erfahrung von unschätzbarem Wert, insbesondere für die jüngeren Spieler. Er ist ein großartiger Mensch, der immer für mich und das Team da ist. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“