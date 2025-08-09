Neuer Keeper für West Ham

Bei West Ham United steht Verstärkung für die Torhüterposition auf der Matte. Mads Hermansen wechselt von Leicester City zu den Hammers. Der 25-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Saison.

Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro Ablöse für den Transfer. Damit dürfte sich das Interesse an Michael Zetterer (30) von Werder Bremen wohl auch erledigt haben. West Ham hatte sogar ein Angebot für den Keeper der Grün-Weißen abgegeben, das vom Bundesliga-Klub aber abgelehnt wurde.