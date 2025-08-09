Menü Suche
Neuer Keeper für West Ham

von Dominik Schneider - Quelle: whufc.com
Mads Hermansen beim Abschlag @Maxppp

Bei West Ham United steht Verstärkung für die Torhüterposition auf der Matte. Mads Hermansen wechselt von Leicester City zu den Hammers. Der 25-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Saison.

West Ham United
West Ham United is delighted to confirm the signing of Danish goalkeeper Mads Hermansen from Leicester City. 🤝
Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro Ablöse für den Transfer. Damit dürfte sich das Interesse an Michael Zetterer (30) von Werder Bremen wohl auch erledigt haben. West Ham hatte sogar ein Angebot für den Keeper der Grün-Weißen abgegeben, das vom Bundesliga-Klub aber abgelehnt wurde.



