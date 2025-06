Überraschung in Basel: Double-Trainer tritt zurück

Nach dem Gewinn der Meisterschaft und des Pokals tritt Cheftrainer Fabio Celestini überraschend beim FC Basel zurück. Wie der Schweizer Meister mitteilt, sucht der 49-Jährige nach eineinhalb Jahren eine neue Herausforderung und verlässt den Klub auf eigenen Wunsch. „Der Klub hätte die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, respektiert aber diesen persönlichen Entschluss“, heißt es in der Mitteilung. Im Gespräch ist Celestini beim FC Sevilla.

Sportdirektor Daniel Stucki erklärt: „Fabio hat in nur eineinhalb Jahren Unglaubliches geleistet. Dass eine Mannschaft in der einen Saison knapp dem Abstieg entrinnt und in der nächsten Spielzeit gleich das Double schafft, das gibt es selten bis nie im Profifußball. Natürlich hätten wir, gerade nach einer Saison wie dieser, Fabio gerne weiter als Cheftrainer gesehen. Gleichzeitig verstehen wir seine Beweggründe für das vorzeitige Ende seiner Zeit in Basel und die Ambition, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.“