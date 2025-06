Bayern gibt nächstes Talent ab

Jonathan Asp Jensen (19) soll andernorts Spielpraxis sammeln. Laut der ‚Bild‘ verleiht der FC Bayern den offensiven Mittelfeldspieler an den Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich. Wenige Details seien zwar noch zu klären, der Deal soll aber in diesem Monat über die Bühne gehen.

An der Säbener Straße konnte sich Jensen, der 2022 vom FC Midtjylland an den Bayern-Campus gewechselt war, noch nicht durchsetzen. In der Regionalliga sorgte er in der abgelaufenen Saison für die Zweitvertretung für Furore. In 23 Spielen trug er fünf Tore und elf Vorlagen bei. Neben Gabriel Vidovic (21) und Matteo Vinlöf (19), die es beide voraussichtlich zu Dinamo Zagreb zieht, ist Asp Jensen das nächste Talent, das zumindest vorübergehend von Bord geht.