Magnin übernimmt Basel

Der FC Basel hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie die Schweizer bekanntgeben, unterschreibt Ludovic Magnin einen Vertrag bis 2027. Sportdirektor Daniel Stucki freut sich auf den neuen Übungsleiter: „Er kennt den Schweizer Fussball in- und auswendig und bringt gleichzeitig auch schon internationale Erfahrung mit. Er weiß genau, was es braucht, um mit einem Team Titel zu gewinnen und er bringt mit seiner unterstützenden, manchmal sehr emotionalen Art und Weise ein Element an die Seitenlinie, welches wir schätzen und einer Mannschaft guttut.“

Bei den Rot-Blauen folgt der ehemalige Linksverteidiger auf Fabio Celestini, der mit Basel in der abgelaufenen Saison sensationell die Meisterschaft gewann. Zuvor war Magnin für Lausanne-Sport tätig.