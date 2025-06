Magnin vor Basel-Job

Ludovic Magnin steht vor einer neuen Aufgabe. Nach exklusiven FT-Informationen wird der 46-Jährige neuer Trainer des FC Basel. Der ehemalige Linksverteidiger, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den VfB Stuttgart und Werder Bremen in der Bundesliga aufgelaufen war, folgt auf den zurückgetretenen Erfolgstrainer Fabio Celestini, der in dieser Spielzeit mit dem FCB das nationale Double gewonnen hat.

Magnin ist seit 2022 Cheftrainer von Lausanne-Sport. Der Schweizer führte den damaligen Absteiger in seiner ersten Saison zurück in die Erstklassigkeit und schloss die vergangenen beiden Spielzeiten auf Rang vier und fünf der Super League ab – den besten Platzierungen des Vereins seit mehr als zwanzig Jahren. Magnin erhält in Basel einen Vertrag bis 2027, die Verkündung wird zeitnah erwartet.