Klub-WM-Kader: BVB mit Bellingham und sieben Talenten

Borussia Dortmund tritt die Reise zur Klub-WM mit einem jungen Aufgebot an. Neben Neuzugang Jobe Bellingham befinden sich mit Filippo Mane, Elias Benkara, Silas Ostrzinski, Mathis Albert, Ayman Azhil, Cole Campbell und Samuele Inacio sieben Talente im Kader der Borussen, die sich Hoffnung auf Einsatzminuten in den USA machen können.

Zudem gehört auch Leih-Rückkehrer Soumaïla Coulibaly trotz anhaltender Adduktorenprobleme dem Aufgebot an. Jamie Gittens, dessen vorzeitiger Wechsel zum FC Chelsea erst am heutigen Abend platzte, wird ebenfalls bei der Erstauflage des Turniers für den BVB mitwirken. Verzichten muss die Borussia hingegen auf Emre Can und Salih Özcan.