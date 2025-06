Neuer Linksverteidiger für Schalke?

Läuft Tymoteusz Puchacz in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auf? Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist ein Verbleib des linken Flügelverteidigers bei Holstein Kiel trotz eines laufenden Vertrags bis 2028 unwahrscheinlich. Stattdessen führe eine Spur zu den Königsblauen und Ex-Trainer Miron Muslic, der den 26-jährigen Leihspieler in der abgelaufenen Rückrunde bei Plymouth Argyle trainiert hatte.

Im vergangenen Sommer hatten die Störche knapp zwei Millionen Euro Ablöse für den 15-maligen polnischen Nationalspieler an Union Berlin überwiesen. An der Förde konnte sich Puchacz jedoch nicht durchsetzen, wechselte im Winter leihweise nach England. Neben Schalke ist auch der polnische Erstligist Jagiellonia Bialystok an dem Linksfuß interessiert.