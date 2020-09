Schalke aufgepasst: Funkt Bayer bei Kolasinac dazwischen?

Kevin Volland ist weg, Kai Havertz so gut wie und Lucas Alario, Leon Bailey sowie Joel Pohjanpalo könnten folgen. Laut der ‚Sport Bild‘ bereiten die beiden Letztgenannten „ihre Wechsel vor“. Die Offensive von Bayer Leverkusen könnte einen komplett neuen Anstrich erhalten. Mit Patrik Schick steht der neue Angreifer bereits Gewehr bei Fuß. Aber auch für die Abwehr hat sich die Werkself schon umgeschaut.

Laut der Sportzeitung ist Sead Kolasinac „ein Kandidat“. Nach drei Jahren beim FC Arsenal will der gelernte Linksverteidiger zurück nach Deutschland. Am liebsten zu seinem früheren Klub Schalke 04.

Kolasinac will zurück nach Gelsenkirchen

Für Aufsehen sorgte eine veröffentlichte Nachricht, die der Bosnier an einen engen Vertrauten schickte: „Alles, was geht, versuchen – einfach alles! Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekanntgeben.“

Eine Rückkholaktion ist für die Knappen aber nach jetzigem Stand sehr schwierig zu finanzieren. Wenn überhaupt ist nur eine Leihe inklusive großem Gehaltsverzicht denkbar. Der ‚Sport Bild‘ zufolge beläuft sich die Ablöseforderung der Gunners auf 15 Millionen Euro. Illusorisch für Schalke, für Bayer nach dem Abgang von Havertz, der insgesamt 100 Millionen Euro einbringen wird, ein Schnäppchen.

Die Rheinländer halten aber vor allem nach einem Rechts- und Innenverteidiger Ausschau. Letzteres hat Kolasinac zwar vor allem am Ende der vergangenen Saison in London gespielt, die erste Wahl für das Abwehrzentrum ist er aber nicht. Dort stehen Malang Sarr (21, FC Chelsea) und Benoît Badiashile (19, AS Monaco) höher im Kurs.