PL-Aufsteiger Southampton vor Doppelschlag

Nach dem direkten Wiederaufstieg bastelt der FC Southampton am Kader für die kommende Premier League-Saison. Wie unter anderem der ‚Telegraph‘ berichtet, soll Ex-Saints-Spieler Adam Lallana (36) verpflichtet werden. Der ehemalige englische Nationalspieler wurde in Southampton ausgebildet und wechselte 2014 für umgerechnet 31 Millionen Euro zum FC Liverpool, ehe es ihn 2020 ablösefrei zu Brighton & Hove Albion verschlug. In dieser Saison kommt er auf 30 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer erzielte. Sein Vertrag läuft aus.

Zudem planen die Saints, die Kaufoption von rund 23,5 Millionen Euro für Innenverteidiger Taylor Harwood-Bellis (22) zu ziehen. Der Abwehrmann kam in der Championship 45 Mal für Southampton zum Einsatz. Er selbst bestätigte den Deal bereits: „Es war ein großer Vorteil zu wissen, dass ich hier dauerhaft bleiben werde. Ich liebe den Verein – es ist ein besonderer Klub und die Fans sind fantastisch.“