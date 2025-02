Nach Kramaric: Nächstem TSG-Profi platzt der Kragen

Die TSG Hoffenheim schlittert immer tiefer in die Krise. Im Anschluss an die deftige 0:4-Heimniederlage gegen Union Berlin prangert mit Dennis Geiger (26) erneut ein Profi der Kraichgauer die Einkaufspolitik des Klubs und die Leistungsbereitschaft des eigenen Teams heftig an: „Wir geben 90 Millionen aus. Wievielter sind wir? Viertletzter! Das kann natürlich nicht sein. Mit so einer Leistung wird es auch echt schwer. Mir fehlen die Worte, es ist schon sehr enttäuschend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die TSG hat in dieser Spielzeit 76 Millionen Euro in Transfers investiert und steht damit ligaintern auf dem fünften Rang. Hinzu kamen Ablösen für Andreas Schicker, den neuen Geschäftsführer Sport, und den neuen Trainer Christian Ilzer. Das Ergebnis ist jedoch der Abstiegskampf und ein Aus in der Gruppenphase der Europa League. Im Januar hatte TSG-Routinier Andrej Kramaric sich bereits zu einer öffentlichen Wutrede hinreißen lassen, die Zustände im Klub scharf kritisiert und vor einem möglichen Abstieg gewarnt.