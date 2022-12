Inter: Machtwort bei Gosens?

Robin Gosens wird den Worten von Piero Ausilio zufolge doch bis zum Saisonende bei Inter Mailand bleiben. Der Sportdirektor sagt gegenüber ‚Sky Italia‘: „Robin Gosens steht nicht zum Verkauf. Er wird im Januar nicht gehen. Wir haben in ihn investiert und er wird ein Teil des Projekts sein.“ Zuletzt machten vermehrt Gerüchte die Runde, wonach sich beide Seiten schon im Januar trennen wollen.

In der aktuellen Saison kommt der 28-jährige Linksverteidiger auf 18 Pflichtspiele für Inter. In der Startelf stand Gosens dabei aber nur viermal. Der OGC Nizza, Leicester City sowie die deutschen Klubs Schalke 04, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht.

