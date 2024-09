Engländer berichten: Liverpool will Bayer-Trio

Sieben Pflichtspiele hat Bayer Leverkusen in der neuen Saison absolviert, in allen Partien gehörte auch Florian Wirtz (21) mit zum Aufgebot. Dem 25-fachen Nationalspieler gelangen dabei sechs Tore und ein Assist. Hinzu kommen zahlreiche erfolgreiche Dribblings und wichtige Schlüsselpässe. Der Rechtsfuß bestätigt seine Topform aus der Vorsaison und steht damit natürlich im Fokus internationaler Topklubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚CaughtOffside‘ gehört dazu auch der FC Liverpool. Die Reds beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit Wirtz, das Interesse soll in letzter Zeit aber nochmal verstärkt hinterlegt worden sein. Das Portal berichtet zudem, Wirtz zeige sich einem Wechsel in die Premier League gegenüber durchaus aufgeschlossen. Bis 2027 ist Wirtz noch an Bayer gebunden.

Lese-Tipp

Gut für Bayer? Ancelotti-Aussagen sorgen für Aufsehen

Wirtz als Ersatz für Klublegende?

In Liverpool rechnet man inzwischen mit einem Abgang von Mohamed Salah. Der 32-jährige Ägypter ist der Star der Mannschaft, steht jedoch nur noch bis Ende der laufenden Spielzeit an der Anfield Road unter Vertrag. ‚CaughtOffside‘ bringt Wirtz als neuen Offensivstar ins Spiel, der den Abgang von Salah kompensieren könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Wenn Wirtz im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt gehandelt wird, dürfte eine Summe jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke diskutiert werden. Der FC Bayern und Real Madrid haben ihre Finger ebenso im Spiel. Nicht ausgeschlossen, dass dann auch wirtschaftlich hochpotente Schwergewichte wie Manchester City oder Paris St. Germain ihr Glück versuchen und ins Rennen um die Unterschrift des Unterschiedsspielers einsteigen.

Auch Palacios & Frimpong im Fokus

‚CaughtOffside‘ nennt außerdem Jeremie Frimpong (23) und Exequiel Palacios (25) als Kandidaten bei den Reds. Beide Leverkusener Leistungsträger wurden auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem Klub aus dem englischen Nordwesten in Verbindung gebracht. Abzuwarten bleibt, ob sich das Interesse in den kommenden Monaten konkretisiert.