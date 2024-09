Zur neuen Saison: Tauscht Liverpool drei Legenden aus?

Der Umbruch beim FC Liverpool schreitet schon über Jahre voran. Einstige Säulen wie Sadio Mané, Roberto Firmino, Jordan Henderson oder Fabinho haben den Klub ebenso verlassen wie Startrainer Jürgen Klopp.

Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, könnten gleich drei weitere Vereinslegenden den LFC im Sommer 2025 verlassen. Dabei handele es sich um Keeper Alisson Becker (31), Kapitän Virgil van Dijk (33) und Torjäger Mohamed Salah (32). Alle drei könnten ihre Karrieren demnach gegen gutes Geld in Saudi-Arabien ausklingen lassen.

Alisson-Erbe schon geklärt

Im Tor hat Liverpool bereits vorgesorgt und sich mit Giorgi Mamardashvili (23) einen der vielversprechendsten Keeper weltweit gesichert. Der Georgier verbringt diese Saison noch auf Leihbasis beim FC Valencia und kommt dann – so lautet der aktuelle Plan – im kommenden Sommer als Alisson-Erbe nach Anfield. Der Brasilianer wiederum liebäugelt schon länger mit den saudischen Geldscheinen, ist aber noch bis 2027 an Liverpool gebunden.

Der Vertrag von van Dijk läuft nur noch bis zum Ende der laufenden Saison. Der Innenverteidiger gehört nach wie vor zu den Besten seiner Zunft, trotzdem plant Liverpool schon die Nachfolge. Laut ‚CaughtOffside‘ haben es die Reds auf den Brasilianer Bremer (27) von Juventus Turin abgesehen.

Widersprüchliche Berichte bei Salah

Genau wie bei van Dijk läuft auch Salahs Vertrag am Saisonende aus, mit Chiesa gibt es schon einen potenziellen Nachfolger. Saudi-Arabien lockte auch Salah schon öfter und würde ihn wohl mit einem Vertrag auf Rekordniveau ausstatten. Doch will Salah diesen Schritt schon 2025 gehen? ‚CaughtOffside‘ legt das nahe, doch das ‚Liverpool Echo‘ schlägt in eine andere Kerbe.

Demzufolge gab es bei Salah zuletzt einen Sinneswandel. Der Ägypter sei mittlerweile heiß darauf, doch nochmal einen neuen Vertrag in Anfield zu unterschreiben. Seine Familie fühle sich wohl in der Stadt und Salah selbst hege die Ambition, noch weiter in der ewigen Torschützenliste der Premier League zu klettern. Aktuell liegt er dort mit 160 Treffern auf Platz zehn.