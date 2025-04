52 Millionen: Drei Topklubs an Kerkez dran

Das Interesse internationaler Topklubs an Linksverteidiger Milos Kerkez (21) vom AFC Bournemouth wächst. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, gesellen sich zum FC Liverpool nun auch Real Madrid und Manchester City zum Kreis der Bewerber. Der ungarische Nationalspieler ist in der laufenden Saison einer der herausragenden Spieler der Cherries und hat in der Liga kein einziges Spiel verpasst. In insgesamt 36 Einsätzen sammelte Kerkez acht Torbeteiligungen.

Es wird erwartet, dass Kerkez nach zwei Jahren bei Bournemouth im Anschluss an die Saison eine Luftveränderung anstrebt. Künftig will der Youngster dem Bericht zufolge aber auch bei seinem neuen Arbeitgeber eine wichtige sportliche Rolle einnehmen. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß längerfristig bis 2028. Der AFC hatte vor zwei Jahren rund 18 Millionen Euro Ablöse für Kerkez an AZ Alkmaar überwiesen. Im Zuge des Liverpool-Interesses wurde zuletzt über einen Preis von umgerechnet rund 52 Millionen Euro spekuliert.