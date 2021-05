EM: Fragen & Antworten zur DFB-Elf

Wann spielt Deutschland?

Der EM-Auftakt erfolgt für die DFB-Elf planmäßig am 15. Juni (Dienstag) gegen Weltmeister Frankreich, Anstoß ist um 21 Uhr. Am Sonntag vier Tage später geht es um 18 Uhr gegen den amtierenden Europameister Portugal, bevor am 23. Juni (Mittwoch, 21 Uhr) das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn auf dem Plan steht. Bevor das Turnier beginnt, stehen erst noch zwei Testspiele an. Am 2. Juni (Mittwoch) gegen Dänemark und am 7. Juni (Montag) gegen Lettland. Sollte es Deutschland bis ins Finale schaffen, würde man am 11. Juli (Sonntag, 21 Uhr) die Chance bekommen, den begehrten Henkelpott in die Höhe zu stemmen.

Wo bereitet sich das DFB-Team auf das Turnier vor?

Ab dem 25. Mai, also drei Tage nach dem Ende der Bundesligasaison, bezieht das DFB-Team ein Trainingslager in der Gemeinde Seefeld in Österreich. Das EM-Quartier befindet sich in Herzogenaurach in Bayern. Einen Tag vor Turnierbeginn, am 10. Juni, wird die Mannschaft hier einchecken.

Wie viele Spieler darf der EM-Kader umfassen?

In diesem Jahr gibt es eine Sonderregel: Statt 23 Spieler wie sonst darf Joachim Löw dieses Mal 26 Spieler in seinen EM-Kader berufen. So soll verhindert werden, dass eine Mannschaft, wenn ein Teil des Teams coronabedingt in Quarantäne muss, nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung hat. In den Spieltagskader dürfen aber weiterhin nur 23 Spieler berufen werden. Für den vorläufigen EM-Kader gibt es keine Spielerbegrenzung.

Wann wird der DFB-Kader bekanntgegeben?

Das vorläufige Aufgebot wird Löw am nächsten Mittwoch, den 19. Mai nominieren. Am Anfang des Trainingslagers hat der Bundestrainer dann Zeit, seinen endgültigen Kader zu bestimmen. Bis zum 1. Juni muss die fertige Spielerliste schließlich dem Verband übermittelt werden. Abschließend kann der Kader noch bis zum ersten Spiel verändert werden, sollte eine schwere Verletzung oder eine Krankheit wie z.B. eine Coronainfektion vorliegen. Sollte ein Torwart krankheits- oder verletzungsbedingt ausfallen, so darf er gemäß den neuen Regeln zu jeder Zeit ersetzt werden.

Welcher deutsche Spieler droht auszufallen?

Was das Lazarett betrifft, befindet sich der Bundestrainer in einer Luxussituation. Vier Wochen vor Turnierbeginn fällt lediglich Leon Goretzka aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel aus. Einem aktuellen Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist sich der 26-Jährige jedoch sicher, rechtzeitig zur Europameisterschaft wieder fit zu werden.

Welche Kader-Überraschungen bahnen sich an?

In der vergangenen Woche sickerte die Meldung durch, dass Borna Sosa (23) vom DFB still und heimlich eingebürgert wurde, um eine weitere Option auf der Linksverteidigerposition darzustellen. Spätestens seit heute ist jedoch klar, dass daraus nichts wird. Grund: Spieler dürfen ihren Verband nur wechseln, wenn sie ihr letztes Spiel in einem offiziellen Wettbewerb auf Länderebene absolviert haben, bevor sie 21 Jahre alt wurden. Sosa kam jedoch mit 22 Jahren in einem EM-Qualifikationsspiel für die kroatische U21 zum Einsatz.

Derweil wird eine Rückkehr von Weltmeister Thomas Müller immer wahrscheinlicher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat es bereits ein Telefonat zwischen Löw und dem 31-Jährgen gegeben, worin ihn der Bundestrainer über seine Pläne einer Rückholaktion informiert hat. Wie der ‚kicker‘ bereits im März berichtete, soll auch Mats Hummels (32) in den DFB-Kader zurückkehren. Unabhängig davon hat Löw bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, immer für eine Überraschung gut zu sein.

Welche Spieler haben ihren Kaderplatz quasi sicher?

Nach dem unrühmlichen Ausscheiden in der Gruppenphase der WM 2018 hat Löw eine neue Achse von Führungsspielern integriert. Auch wenn mit Müller und Hummels voraussichtlich zwei weitere Anführer an Bord sein werden, wird das Grundgerüst des Teams voraussichtlich aus diesen Spielern bestehen:

Tor: Manuel Neuer (34), Marc-André ter Stegen (29)

Abwehr: Niklas Süle (25), Matthias Ginter (27), Antonio Rüdiger (28), Emre Can (27), Lukas Klostermann (24), Robin Gosens (26)

Mittelfeld: Joshua Kimmich (26), Leon Goretzka (26), Ilkay Gündogan (30), Toni Kroos (31), Kai Havertz (21)

Angriff: Leroy Sané (25), Serge Gnabry (25), Timo Werner (25)

Bleiben noch zehn Plätze zu vergeben...