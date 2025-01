Olmo-Saga geht weiter: La Liga kündigt Rechtsmittel an

La Liga möchte die vom Nationalen Sportrat der spanischen Regierung (CSD) erlassene Resolution gegen die verwehrte Registrierung von Dani Olmo (26) und Pau Víctor (23) nicht so einfach hinnehmen. In einem offiziellen Statement kündigte die spanische Topliga an, gegen den CSD-Entscheid vorzugehen: „La Liga wird den Inhalt der Entscheidung gründlich prüfen, um die entsprechenden Rechtsmittel einzulegen, und möchte gleichzeitig seine völlige Ablehnung der Entscheidung zum Ausdruck bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Barcelona hatte nach wochenlangem vergeblichen Kampf am späten Mittwochabend eine vorläufige Spielerlaubnis seiner beiden Profis erwirkt. Diese gilt jedoch nur für drei Monate und soll lediglich eine genaue Untersuchung der Anschuldigungen ermöglichen. Hierzu stellt La Liga jedoch fest: „Die Resolution wurde angenommen, ohne dass der Einspruch an La Liga oder den spanischen Fußballverband (RFEF) weitergeleitet wurde oder einer der Parteien die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Argumente vorzubringen. Daher sind La Liga die von den Spielern und dem FC Barcelona im Einspruch dargelegten Gründe derzeit nicht bekannt.“