Ex-Mainzer Yoshinori Muto und Newcastle United gehen ein Jahr vor Vertragsende getrennte Wege. Der Premier League-Klub hat sich mit dem 29-jährigen Stürmer auf eine Auflösung des Kontrakts geeinigt. Wohin der Japaner wechselt, ist noch nicht bekannt.

🤝 All the best for the future, @yoshimuto18.