Gerücht: Werder an Pereira dran

Werder Bremen hat in der Eredivisie offenbar eine potenzielle Verstärkung für den Sturm ausgemacht. Einem Bericht von ‚90min.de‘ zufolge haben die Grün-Weißen Mittelstürmer Danilo Pereira von Ajax Amsterdam auf dem Zettel. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Dementsprechend wird keine Ablöse fällig.

Pereira war 2017 für zwei Millionen Euro vom FC Santos in die Ajax-Jugend gewechselt. Beim Amsterdamer Klub konnte sich der 1,74 Meter große Rechtsfuß jedoch nie nachhaltig durchsetzen. In der laufenden Spielzeit kommt Pereira auf zwei Treffer in der Eredivisie in 13 Einsätzen. Für die Zweitvertretung von Ajax erzielte er sieben Tore in neun Partien. Neben Werder sollen auch Feyenoord Rotterdam sowie Botafogo die Fühler nach Pereira ausgestreckt haben.