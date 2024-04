Tah-Zukunft: „Sonst werden wir ihn verkaufen“

Fernando Carro hat sich zur Zukunft von Jonathan Tah (28) geäußert. Der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen sagte am Sonntagabend bei ‚Sky‘: „Wir wollen mit ihm verlängern. Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt, dass wir verlängern müssen, ansonsten werden wir ihn verkaufen.“

Eine klare Botschaft also an den Spieler, aber auch an interessierte Vereine wie Bayern München. Carro weiter: „Wir haben mit Jonathan gesprochen, wir schätzen ihn sehr. Er weiß, dass der Verein und wir alle ihn in Leverkusen halten wollen. Das weiß er. Wir respektieren aber auch seinen Wunsch. Wir werden sehen, ob er am Ende bei uns bleibt oder woanders hingeht. Wir wünschen uns, dass er bleibt.“

In München sieht der Bayer-Boss den Leverkusener Abwehrchef derweil überhaupt nicht: „Wenn ich mich versuche, in die Lage von Jonathan zu versetzen, kann es vielleicht für ihn interessanter sein, wenn er wechseln will oder am Ende wechseln würde, vielleicht nicht innerhalb Deutschlands zu wechseln. Vielleicht ist es interessanter, ins Ausland zu wechseln.“ Als mögliche Ablöse stehen 20 Millionen Euro im Raum.