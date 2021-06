Zulj ziehts zu Basaksehir

Peter Zulj wechselt vom RSC Anderlecht zu Basaksehir. Der 28-jährige Österreicher stand bereits in der vergangenen Saison leihweise in der Süper Lig bei Göztepe unter Vertrag. An Basaksehir bindet sich der Mittelfeldspieler für die kommenden drei Jahre.

Unter der Anzeige geht's weiter