Serra geht nach Dänemark

NY ANGRIBER TIL AGF: VELKOMMEN TIL JANNI SERRA

Den tyske angriber Janni Serra er nyeste mand i hvidt. Vi er glade for at kunne byde velkommen til Janni Serra, der er ny mand i den offensive del af Superliga-truppen. Den 25-årige tyske angriber kommer til os fra Arminia Bielefeld, der rykkede ud af 2. Bundesligaen i den seneste sæson, hvilket gav Janni Serra muligheden for at søge nye jagtmarker. Og valget er nu faldet på AGF, hvor Janni Serra skal prøve kræfter med 3F Superligaen efter flere år i både Bundesligaen og 2. Bundesliga i Tyskland. - Det