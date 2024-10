BVB: Mannschaft versammelt sich hinter Can

Angesichts der zuletzt schwachen Leistungen für Borussia Dortmund wird erneut Kritik an Emre Can (30) laut. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erreicht dies aber nicht die Mannschaft. Demnach ist der Kapitän in der Kabine völlig unumstritten und wird nicht in Frage gestellt. Das Fachblatt führt aus, dass er es „wie kein anderer im Kader schafft, zu allen Gruppen gleichermaßen einen guten Draht zu haben, er vereint Erfahrung, gute Ansprache und Lockerheit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Freitag gegen den FC St. Pauli (2:1) offenbarte Can erneut seine Schwächen mit dem Ball, vertändelte leichtsinnig Bälle und beschwor so gefährliche Situationen auf. „Emre ist, wie er ist. Und ich bin froh, dass er so ist. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Ich mag den Menschen Emre, ich mag den Spieler Emre“, stärkt ihm Trainer Nuri Sahin den Rücken.