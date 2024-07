Gladbach-Angebot für Vorlagenkönig Puertas

Das Werben um Cameron Puertas geht in die heiße Phase. Der Kreativspieler von Royal Union Saint-Gilloise steht bei einigen Vereinen auf der Liste. Wer sich den Zuschlag für den 25-Jährigen sichern will, sollte nicht allzu lange warten, denn die ersten Klubs drücken aufs Gaspedal.

Nach FT-Informationen leitet Borussia Mönchengladbach nun konkrete Schritte ein. Puertas liegt sogar schon ein Angebot der Fohlen vor. Als Ablöse stehen inzwischen 15 Millionen Euro im Raum. Sollte sich Puertas für Gladbach entscheiden, müssten die Belgier ihre Forderungen aber etwas herunterschrauben, da die Summe für die Borussia nur schwierig zu realisieren wäre.

Neben dem Bundesligisten bemüht sich der FC Fulham intensiv um den Rechtsfuß, wie FT erfuhr. Darüber hinaus hatten in den vergangenen Wochen zahlreiche weitere Vereine aus ganz Europa beim früheren U-Nationalspieler der Schweiz angeklopft. In der abgelaufenen Saison lieferte Puertas sage und schreibe 23 Assists in 56 Pflichtspielen für den belgischen Erstligisten. Zusätzlich erzielte er 14 Treffer selbst und betrieb reichlich Eigenwerbung.