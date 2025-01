Arsenal lauert: Newcastles Plan mit Isak

Newcastle United will Schlüsselspieler Alexander Isak in den eigenen Reihen halten. Wie der englische ‚Telegraph‘ berichtet, planen die Magpies, den 25-Jährigen in Gesprächen, die für das Saisonende terminiert sind, von einer langfristigen Zusammenarbeit zu überzeugen. Der aktuelle Vertrag des Schweden (50 Länderspiele) ist noch bis 2028 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zahlreiche Vereine haben den Top-Stürmer auf dem Zettel, vor allem der FC Arsenal soll es auf Isak abgesehen haben. Dem Bericht zufolge denken die Newcastle-Verantwortlichen aktuell nicht an einen Verkauf, erst ab einem unmoralischen Angebot würde man ins Grübeln kommen. In wettbewerbsübergreifend 25 Spielen stehen für Isak in dieser Saison 19 Tore und fünf Vorlagen zu Buche.