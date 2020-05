RB: Angeliño zum Spottpreis?

RB Leipzig könnte bei Linksverteidiger Angeliño (23) ein echter Transfercoup gelingen. Während lange von einer mit Manchester City vereinbarten Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro berichtet wurde, beträgt der bis zum 15. Juni aktivierbare Passus laut ‚Sport Bild‘ lediglich 22 Millionen Euro.

Zwar betont Sportdirektor Krösche, dass die Klausel-Beträge bei Angeliño und Stürmer Patrik Schick (24, 28 Millionen Euro) „nicht zu leisten“ seien, doch laut der ‚Sport Bild‘ besteht Hoffnung: RB sollte zumindest die Ablöse des Spaniers deutlich drücken können, womöglich sogar auf gerade einmal die Hälfte der vertraglich verankerten Summe – demzufolge elf Millionen Euro.

Angeliño würde in diesem Fall nur noch gut ein Drittel des ursprünglich gehandelten Betrags kosten. Sollte der ebenso fleißige wie disziplinierte Außenverteidiger für eine vergleichbare Summe wechseln und dann noch weiter so stark spielen wie in der Rückrunde, dürfte er als einer der besten Transfers der RB-Historie durchgehen.