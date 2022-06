Vela verlängert in LA

Carlos Vela (33) bleibt dem Los Angeles FC erhalten. Wie die Kalifornier offiziell bestätigen, hat der Mannschaftskapitän seinen Kontrakt bis Ende 2023 ausgedehnt. Der Mexikaner ist einer der drei möglichen Designated Player, deren Gehalt über dem festgeschriebenen Salary Cap liegen darf.

„Carlos hat bewiesen, dass er einer der besten Spieler ist, die diese Liga je gesehen hat, und wir sind begeistert, dass er unseren Club weiterhin anführen wird, während wir versuchen, in dieser Saison und darüber hinaus weitere Trophäen zu gewinnen“, erklärt General Manager John Thorrington. Vela läuft seit Januar 2018 in LA auf.

