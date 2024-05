Werder-Abflug? Mehrere Anfragen für Kownacki

Angreifer Dawid Kownacki hat zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Dem Boulevardblatt zufolge liegen dem polnischen Mittelstürmer vom SV Werder Bremen zahlreiche Angebote vor. Auch ein Klub aus der Bundesliga soll angefragt haben.

Kownacki war vergangenes Jahr mit der Empfehlung aus 14 Zweitliga-Treffern von Fortuna Düsseldorf an die Weser gewechselt. In Bremen spielte der 27-Jährige aber bislang keine große Rolle. Schon im Winter sollen drei Ligarivalen an Kownacki herangetreten sein.