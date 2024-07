St. Pauli vor Guilavogui-Deal

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli verstärkt sich in der Offensive für den Kampf um den Klassenerhalt. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ wechselt Morgan Guilavogui vom RC Lens per Leihe mit Kaufoption nach Hamburg. Der 26-jährige Flügelspieler ist der Bruder von Josuha Guilavogui (33), der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und Mainz 05 aktiv war.

Der jüngere Bruder möchte nun ebenfalls in der Bundesliga Fuß fassen und vor allem mehr Spielzeit bekommen als in Frankreich. In Lens verbuchte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison 23 Einsätze in der Ligue 1, kam dabei aber meist nur von der Bank. Guilavogui ist aktueller Nationalspieler von Guinea. In 21 Länderspielen erzielte der Offensivspieler bisher zwei Treffer.