Mainz will mit Barreiro verlängern

Mainz 05 will mit Mittelfeldspieler Leandro Barreiro die Zusammenarbeit vorzeitig ausdehnen. Diesen Wunsch äußerte 05er-Vorstand Stefan Hofmann gegenüber der ‚Bild‘: „Christian Heidel führt sicher demnächst Gespräche mit ihm. Leandro kann technisch noch besser werden, noch torgefährlicher. Ich wünsche mir, dass er noch sehr lange bei uns bleibt. Wenn Leandro spielt, gibt das uns allen ein gutes Gefühl. Mit seiner Kampfkraft, seiner Laufbereitschaft und seinem Einsatz ist er der typische Mainz-05-Spieler.“

Barreiro steht bei den Rheinhessen noch bis 2024 unter Vertrag. 2016 war der luxemburgische Nationalspieler aus Erpeldingen in die U17 der Mainzer gewechselt. In der Saison 2019/20 folgte für den 1,74 Meter großen Rechtsfuß der Durchbruch bei den Profis. Mittlerweile hat Barreiro 105 Profispiele für Mainz auf dem absolviert, 21 davon in der laufenden Spielzeit.

