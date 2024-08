FCA: Dorsch-Wechsel wackelt gewaltig

Der Wechsel von Niklas Dorsch vom FC Augsburg zum RSC Anderlecht gestaltet sich schwierig. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Fuggerstädter der von den Belgiern anvisierten Leihe mit Kaufoption ablehnend gegenüber. Der 26-Jährige ist sich dem Vernehmen nach bereits mit Anderlecht einig, die beiden Klubs sind jedoch dem Bezahlsender zufolge weit von einer Übereinkunft entfernt.

Prinzipiell könne sich der FCA zwar vorstellen, den defensiven Mittelfeldspieler abzugeben, doch die bayerischen Schwaben haben dabei lediglich einen permanenten Transfer im Sinn. Zudem könnte sich der Klub laut ‚Sky‘ nach den guten Leistungen des ehemaligen deutschen U21-Nationalspielers in der Vorbereitung eventuell doch dazu entschließen, Dorsch in diesem Transferfenster nicht abzugeben. Der Vertrag des Rechtsfußes in Augsburg ist noch bis 2026 befristet.