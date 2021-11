Leipzigs Silva für Portugal nominiert

André Silva hat es trotz seiner Anlaufschwierigkeiten bei RB Leipzig in das Aufgebot der portugiesischen Nationalmannschaft geschafft. Die Seleção trifft in der WM-Qualifikation in der Gruppe A am 11. November auf Irland, am 14. November folgt das Spitzenduell gegen Tabellenführer Serbien.

Der Kader im Detail

Torhüter: Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costa

Abwehr: Diogo Dalot, Nelson Semedo, Danilo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes

Mittelfeld: Palhinha, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, Renato Sanches

Angriff: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rafa, João Félix, Rafael Leão