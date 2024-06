Ohne CL-Finalisten: So baut Nagelsmann die DFB-Elf um

Der deutschen Nationalmannschaft bleiben nur noch zwei Freundschaftsspiele bis zum EM-Auftakt gegen Schottland am 14. Juni (21 Uhr). Julian Nagelsmann hat seine favorisierte Startelf eigentlich schon gefunden. Am heutigen Montagabend (20:45 Uhr) ist der Bundestrainer allerdings zum Umstellen gezwungen.

Nach dem Champions League-Finale stehen mit Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sowohl zwei Profis von Borussia Dortmund als auch das sonst gesetzte Duo von Real Madrid, Antonio Rüdiger und Toni Kroos, nicht zur Verfügung. Darüber hinaus muss Leroy Sané auf der Tribüne Platz nehmen. Der Flügelspieler ist ein letztes Mal nach seiner Roten Karte gegen Österreich (0:2) gesperrt, dürfte beim anstehenden Turnier aber wieder ein Kandidat für die erste Elf sein.

Auf der gestrigen Pressekonferenz hat Nagelsmann bereits verraten, welchen EM-Fahrern er für die abwesenden Kroos und Rüdiger eine Chance geben möchte. Pascal Groß startet im Mittelfeld von Beginn an, so Nagelsmann: „Pascal hat ein bisschen Probleme mit der Wade. Aber ja, er wird die Position einnehmen.“ Zudem rücke Waldemar Anton in die Innenverteidigung, weil „er die Nase etwas vor Robin Koch“ habe.

Die voraussichtliche DFB-Startelf